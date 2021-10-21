Красногорск, 21 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Проведение массовых мероприятий на территории Подмосковья временно запрещается. Соответствующая мера предусмотрена в постановлении губернатора Московской области от 21 октября 2021 года № 387-ПГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Рекордная смертность от COVID-19 в России и «второй локдаун» — трансляция»

Ограничения будут действовать в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года. В этот период на территории региона устанавливается режим нерабочих дней с целью профилактики распространения коронавируса.

Документом предусмотрен запрет на проведение массовых физкультурных, спортивных, культурных, выставочных, рекламных, зрелищных и иных подобных мероприятий. Речь также идет о мероприятиях с массовым скоплением людей в парках культуры и отдыха, ТРЦ, ночных клубах, дискотеках, караоке, боулинге, картинге, выставочных залах библиотек и в иных подобных местах.