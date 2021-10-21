Красногорск, 21 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. На территории Московской области в период с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья обнародовано 21 октября на портале регионального правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«В соответствии с указом президента Российской Федерации <…> «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», установить в Московской области с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) нерабочие дни», — говорится в документе.

Также отмечается, что на время указанных нерабочих дней будет приостановлено проведение массовых физкультурных, спортивных, культурных, выставочных, рекламных, зрелищных и иных подобных мероприятий, включая парки культуры и отдыха, ТРЦ, ночные клубы, дискотеки, караоке и т.п.

Кроме того, приостанавливается доступ посетителей и работников в заведения общепита, за исключением обслуживающих на вынос и занимающихся доставкой заказов, а также смогут работать рестораны в гостиницах, куда нет доступа посторонним и столовые компаний, куда могут попасть только сотрудники этих компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что дополнительные нерабочие дни не намерены вводить в Бурятии власти республики.