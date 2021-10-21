Новосибирск, 21 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Новосибирске с 22 по 24 октября ожидается порывистый ветер до 18 м/с, местами небольшой дождь. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Дождь

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По прогнозам синоптиков, завтра, 22 октября, ночью ожидается +4…+6°С, днём +8…+10°С, похолодание; ветер юго-западный ночью 3−8 м/с, днём 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с; ночью преимущественно без осадков, днём небольшой дождь.

В субботу, 23 октября, температура ночью составит 0…+2°С, днём +6…+8°С, ветер юго-западный 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с; ночью преимущественно без осадков, днём небольшой дождь.

В воскресенье, 24 октября, температура ночью — +3…+5°С, днём +11…+13°С, ветер юго-западный 8−13 м/с; местами порывы до 18 м/с, небольшой дождь.