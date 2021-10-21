Москва, 21 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Подмосковье временно приостанавливается работа физкультурно-оздоровительных учреждений. Соответствующая мера предусмотрена в постановлении губернатора Московской области от 21 октября 2021 года № 387-ПГ.

vperemen.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Рекордная смертность от COVID-19 в России и «второй локдаун» — трансляция»

Ограничения будут действовать в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года. В этот период на территории региона устанавливается режим нерабочих дней с целью профилактики распространения коронавируса.

Ограничения касаются работы физкультурно-оздоровительных объектов, фитнес-клубов и бассейнов.