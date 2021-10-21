Джакарта, 21 октября 2021, 12:59 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о потенциале сырого пальмового масла. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.
По словам президента, ежегодно Индонезия производит 52 млн тонн пальмового масла. Это должно быть использовано с максимальной эффективностью.
Джоко Видодо принял участие в открытии завода по производству биодизеля в провинции Южный Калимантан. Завод создаст много рабочих мест, поддержит цены на сырое пальмовое масло и внесет свой вклад в сокращение выбросов парниковых газов.
Как сообщало ИА REGNUM, студенты, проводившие демонстрацию, заблокировали улицу в городе Макассар в Индонезии.
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