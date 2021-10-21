Джакарта, , 12:59 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о потенциале сырого пальмового масла. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Пальмовое масло Antoshananarivo

По словам президента, ежегодно Индонезия производит 52 млн тонн пальмового масла. Это должно быть использовано с максимальной эффективностью.

Джоко Видодо принял участие в открытии завода по производству биодизеля в провинции Южный Калимантан. Завод создаст много рабочих мест, поддержит цены на сырое пальмовое масло и внесет свой вклад в сокращение выбросов парниковых газов.

Как сообщало ИА REGNUM, студенты, проводившие демонстрацию, заблокировали улицу в городе Макассар в Индонезии.

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