Белгород, 21 октября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Новую трассу для занятий на всех видах колёсного транспорта решено убрать из района ледовой арены «Серебряный Донец», сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе администрации Белгорода.

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипед на велодорожке

Изначально памп-трек должен был появиться за спорткомплексом Светланы Хоркиной в районе набережной Везёлки. В самом начале земляных работ строители столкнулись с большим количеством инженерных сетей и в мэрии решили перенести трассу на улицу Корочанскую. В соцсетях жители высказались преимущественно против переноса, аргументируя это тем, что велоинфраструктура возле ледовой арены практически не развита.

«Вариант обустройства памп-трека в районе арены «Серебряный Донец» больше не рассматриваем. Потому что пешеходные и веломаршруты в этом направлении пока недостаточно развиты. Кроме того, с выбором не согласны многие горожане. Сезон активных видов спорта, как и строительный сезон, подходит к концу. Сейчас изучаем дополнительные варианты размещения объекта, обязательно вынесем их на обсуждение. Памп-трек будет строиться по первоначальному проекту», — пообещали в мэрии.

Из-за новых согласований будут сдвинуты сроки строительства спортивного объекта. Как сообщало ИА REGNUM, планировалось, что оценить трассу горожане смогут уже в 2021 году.