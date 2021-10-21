В Белгороде снова перенесли место строительства памп-трека
Белгород, 21 октября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Новую трассу для занятий на всех видах колёсного транспорта решено убрать из района ледовой арены «Серебряный Донец», сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе администрации Белгорода.
Изначально памп-трек должен был появиться за спорткомплексом Светланы Хоркиной в районе набережной Везёлки. В самом начале земляных работ строители столкнулись с большим количеством инженерных сетей и в мэрии решили перенести трассу на улицу Корочанскую. В соцсетях жители высказались преимущественно против переноса, аргументируя это тем, что велоинфраструктура возле ледовой арены практически не развита.
Из-за новых согласований будут сдвинуты сроки строительства спортивного объекта. Как сообщало ИА REGNUM, планировалось, что оценить трассу горожане смогут уже в 2021 году.