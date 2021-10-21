Брюссель, 21 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон, находящийся с визитом в Бельгии, встретился 20 октября с заместителем генсека НАТО Мирча Джоанэ, с которым обсудил пути укрепления сотрудничества и ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, участники встречи договорились укрепить сотрудничество между Южной Кореей и НАТО в таких областях, как кибербезопасность, безопасность на море и борьба с терроризмом.

В тот же день южнокорейский дипломат встретился с и.о. министра иностранных дел Бельгии Теодорой Генцис, с которой обсудил пути расширения сотрудничества в преддверии 120-летия установления дипломатических отношений.

Чхве Чжон Гон также посетит Лёвенский Университет, где прочитал лекцию на тему сотрудничества Южной Кореи и Бельгии в будущем.