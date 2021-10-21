Замглавы МИД Южной Кореи и замгенсека НАТО обсудили вопросы сотрудничества
Брюссель, 21 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон, находящийся с визитом в Бельгии, встретился 20 октября с заместителем генсека НАТО Мирча Джоанэ, с которым обсудил пути укрепления сотрудничества и ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, участники встречи договорились укрепить сотрудничество между Южной Кореей и НАТО в таких областях, как кибербезопасность, безопасность на море и борьба с терроризмом.
В тот же день южнокорейский дипломат встретился с и.о. министра иностранных дел Бельгии Теодорой Генцис, с которой обсудил пути расширения сотрудничества в преддверии 120-летия установления дипломатических отношений.
Чхве Чжон Гон также посетит Лёвенский Университет, где прочитал лекцию на тему сотрудничества Южной Кореи и Бельгии в будущем.