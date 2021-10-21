Москва, 21 октября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Кремль пока не сформировал позицию по законопроекту Минцифры, который выводит государственные СМИ из-под возможного включения в реестр иноагентов. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 21 октября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, пока нет», — ответил он на вопрос, сформирована ли у Кремля или у президента позиция по этому поводу.

Песков подчеркнул, что в этой ситуации нужны обязательные разъяснения со стороны Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Инициатива пока обсуждается, следует подождать.

Представитель Кремля отметил, что какая-либо дифференциация по критериям собственности в законе о СМИ не предусмотрена, поэтому принятие инициативы потребует и его корректировки.

Ранее в Минцифры предложили расширить перечень СМИ, которым не приходится отчитываться перед Роскомнадзором о получении денежных средств из иностранных источников. В этот список, полагают в министерстве, следует добавить СМИ, учреждённые государством или получающие бюджетные субсидии.

Читайте также: В Кремле идею отменить закон о СМИ-иноагентах назвали радикальной