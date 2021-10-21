Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга назначил условный срок Владимиру Звереву, который в нетрезвом состоянии обстрелял детей на детской площадке из пневматической спортивно-тренировочной винтовки. Об этом приговоре 21 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Bri-klenner Пневматический пистолет

Инцидент произошел вечером 8 июля текущего года во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В промежутке между 19:00—20:00 мск нетрезвый Зверев находился в квартире дома №7 по улице Белы Куна.

Как установлено следствием и судом, он взял пневматическую спортивно-тренировочную винтовку Diana mod 25 и выстрелил не менее двух раз в открытое окно в сторону детской площадки, на которой находилась девочка. Позже у ребенка будут зафиксированы гематомы шеи. По данному факту Звереву было предъявлено обвинение по ч.2 ст.213 УК РФ («Хулиганство»).

"Зверев вину признал, в содеянном раскаялся, — уточнили в ОПС. — Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком 1,5 года. Винтовку и пули суд отдал ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти».