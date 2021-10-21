Красногорск, 21 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Работа организаций, оказывающих бытовые услуги населению в Подмосковье, временно приостанавливается. Соответствующая мера предусмотрена в постановлении губернатора Московской области от 21 октября 2021 года № 387-ПГ.

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Ограничения будут действовать в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года. В этот период на территории региона устанавливается режим нерабочих дней с целью профилактики распространения коронавируса.

Ограничения касаются только организаций, которые оказывают услуги в очном формате. В числе таковых названы салоны красоты, косметические и СПА-салоны, массажные салоны, солярии, а также бани и сауны.