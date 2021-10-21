В Южной Осетии сообщили об успешном завершении уборки урожая зерновых
Цхинвал, 21 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Южной Осетии успешно завершилась уборка урожая посевных. Об этом 21 октября сообщил агентству «Рес» министр сельского хозяйства республики Алан Маргиев.
«Нам удалось завершить уборочную кампанию в оптимальные сроки и практически без потерь. Кроме того, мы постарались минимизировать существующие в предыдущие годы проблемы с уборочной техникой», — сказал Маргиев журналистам.
Он отметил, что подобного результата в этом году удалось достичь благодаря тому, что правительство предоставило сельхозпроизводителям необходимую технику. ГУП «Ирагромпромсервис» получило более 40 единиц спецтехники в этом году.
Маргиев добавил, что в Южной Осетии планируют расширить площади пахотных земель под зерновые, а также для выращивания картофеля. В республике ждут технику, которая поможет при возделывании заброшенных или каменистых участков.