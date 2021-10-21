Цхинвал, 21 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Южной Осетии успешно завершилась уборка урожая посевных. Об этом 21 октября сообщил агентству «Рес» министр сельского хозяйства республики Алан Маргиев.

Ляшко Юрий ИА Красная Весна Зерно

«Нам удалось завершить уборочную кампанию в оптимальные сроки и практически без потерь. Кроме того, мы постарались минимизировать существующие в предыдущие годы проблемы с уборочной техникой», — сказал Маргиев журналистам.

Он отметил, что подобного результата в этом году удалось достичь благодаря тому, что правительство предоставило сельхозпроизводителям необходимую технику. ГУП «Ирагромпромсервис» получило более 40 единиц спецтехники в этом году.

Маргиев добавил, что в Южной Осетии планируют расширить площади пахотных земель под зерновые, а также для выращивания картофеля. В республике ждут технику, которая поможет при возделывании заброшенных или каменистых участков.