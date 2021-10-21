Чита, 21 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В столице Забайкальского края Чите с 19 часов 21 октября до 13 часов 22 октября объявлен режим неблагоприятных метеоявлений первой степени опасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Чита — центр Забайкальского края

По данным синоптиков, погодные условия в этот период будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

В связи с этим горожанам рекомендовано ограничить пребывание на улице, не проветривать помещения. Автомобилистов призвали по возможности отказаться от поездок, или по крайне мере, не заставлять двигать работать вхолостую. Предприятия обязаны уменьшить вредные выбросы в воздух.

«Для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем использовать при выходе на улицу одноразовые медицинские повязки», — отметили в мэрии.