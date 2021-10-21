Токио, 21 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Компания Nissan представила в Японии рестайлинговый микроавтобус Caravan. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Nissan Nissan Caravan

Основным конкурентом Nissan Caravan является Toyota Hiace. Отличительной особенностью новинки станет новый передний бампер и модернизированная радиаторная решетка.

Максимальные версии Nissan Caravan будут окрашены колером с полимерным компонентом, которые повышает устойчивость лакокрасочного покрытия к царапинам. Модель будет представлена в двух вариантах ширины — на 1695 и 1880 мм.

Моторная линейка новинки состоит только из бензиновых двигателей. На выбор покупателю предоставляется версия с мотором объёмом 2,0 л мощностью 130 л. с., а также модификация, оснащенная 147-сильным агрегатом на 2,5 л. Причем последняя версия предлагается с системой полного привода. В качестве трансмиссии предусмотрена семиступенчатая механическая коробка передач.

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