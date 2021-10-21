Абакан, 21 октября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Хакасии дополнительные нерабочие дни вводиться не будут, сообщили ИА REGNUM 21 октября в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Нерабочими (с сохранением за работниками зарплаты) в Хакасии станут дни с 30 октября по 7 ноября включительно.

В детсадах при необходимости организуют дежурные группы. Каждый муниципалитет будет решать этот вопрос самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со сложной эпидситуацией по коронавирусу президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением зарплаты на период с 30 октября по 7 ноября.

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Указом предусматривается, что регионы вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни — до 30 октября и (или) после 7 ноября.