Красногорск, 21 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Работа заведений розничной торговли в Подмосковье временно приостанавливается. Соответствующая мера предусмотрена в постановлении губернатора Московской области от 21 октября 2021 года № 387-ПГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ограничения будут действовать в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года. В этот период на территории региона устанавливается режим нерабочих дней с целью профилактики распространения коронавируса.

Ограничения касаются как магазинов, так и торгово-развлекательных центров. Однако предусмотрены исключения. Действие постановления не распространяется на работу аптек, продовольственных магазинов и магазинов дистанционной торговли, в том числе и с доставкой.