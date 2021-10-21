Луганск, 21 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Вооруженными силами Украины (ВСУ) были использованы средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 21 октября сообщает пресс-служба управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В районе населенного пункта Дубовое мобильная группа 20-го батальона РЭБ с помощью станции «Буковель-АД» осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данном районе военной техники», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела украинскими силовиками окраин Донецка утром 21 октября пострадали девушка и ребенок.