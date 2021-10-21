Москва, 21 октября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Нерабочие дни являются эффективным способом снижения заболеваемости, сообщил 21 октября мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя решение об установлении в Москве и других регионах России нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября включительно.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Как показывает опыт, нерабочие дни являются самым эффективным способом снижения заболеваемости и смертности от ковида, т.к. позволяют в короткие сроки разорвать максимальное количество цепочек распространения заболевания», — написал мэр в личном блоге.

Он сравнил эту меру с жаропонижающим средством, которое не лечит, но даёт организму передышку.

«Давайте отдохнем немного и поможем сохранить жизни и здоровье многих людей, — предложил Собянин. — А затем город сможет вернуться к обычной жизни».

Мэр посоветовал жителям подумать, как провести незапланированный отпуск.