Чебоксары, 21 октября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. В Чувашии после проверок государственных инспекторов в оборот вовлечено 343 гектара сельхозземель, добровольно отказались от участков площадью 166 гектаров. Об этом заявил глава управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области Алексей Палькин, говоря о государственном земельном надзоре, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Наталия Николаева ИА REGNUM Чувашия из окон поезда

В управлении со ссылкой на республиканский минсельхоз напоминают, что за четыре года введено в оборот 96 тыс. гектаров необрабатываемых сельхозземель и на начало 2021 года в Чувашии насчитывалось порядка 28 тыс. гектаров необрабатываемых участков.

«Из года в год управлением в ходе государственного земельного надзора выявляются типовые нарушения и чаще всего — это зарастание земельных участков сорной растительностью, кустарниками и деревьями. В этом году в Чувашской Республике нарушения установлены на площади более 2,5 тыс. га (в 2020 году — 3,2 тыс. га)», — сказал Алексей Палькин.

По его словам, за порчу земель оштрафованы 89 правообладателей на общую сумму более 1,5 млн рублей (в 2020 году — 256 тыс. рублей):

«В результате исполнения предписаний в сельскохозяйственный оборот вовлечено 343 гектара, оформлено добровольных отказов от земельных участков общей площадью 166 гектаров».

В ведомстве отмечают, что в 2020 введено 100 гектаров ранее неиспользуемых земель и оформлены отказы от участков общей площадью 40 гектаров.

Напомним, что в России упростили передачу невостребованных угодий в пользу государства.