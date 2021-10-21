Самара, 21 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Маму девочек, которые во время пожара выпрыгнули из окна квартиры, заподозрили в оставлении детей в опасности в Самарской области. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Wikipedia.org Пожар в жилом доме

По версии следствия, 13 октября текущего года подозреваемая 1997 года рождения оставила своих детей 2015 и 2017 годов рождения без присмотра в квартире, которая расположена на пятом этаже жилого дома на улице Баженова города Сызрани и закрыла дверь на ключ.

«Во время отсутствия женщины в квартире произошло возгорание межкомнатной двери, в связи с чем девочки, опасаясь пожара, выпрыгнули в окно. Дети были доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам оставления в опасности.

Расследование дела продолжается.