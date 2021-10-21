Красногорск, 21 октября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Работа заведений общественного питания в Подмосковье временно приостанавливается. Соответствующая мера предусмотрена в постановлении губернатора Московской области от 21 октября 2021 года № 387-ПГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ограничения будут действовать в период с 28 октября по 7 ноября 2021 года. В этот период на территории региона устанавливается режим нерабочих дней с целью профилактики распространения коронавируса.

При этом в нормативно-правовом акте предусмотрено исключение. Так, продолжить свою деятельность смогут заведения общественного питания, которые работают на вынос и доставку.