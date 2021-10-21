Нальчик, 21 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Школьные осенние каникулы в Кабардино-Балкарии продлятся на неделю дольше положенного времени. Школьникам предоставили право отдыхать с 23 октября по 7 ноября. Такое решение принял региональный оперативный штаб из-за ухудшения в республике ситуации по коронавирусу.

Сообщество Кружкового движения НТИ ВКонтакте Плакат «каникулы затянулись»

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На период каникул рекомендовано закрыть для приема детей спортивные организации, а колледжам и организациям дополнительного образования предложили работать в дистанционном режиме.

«Оперштаб рекомендует учредителям вышеуказанных организаций ограничить массовые или выездные мероприятия с участием организованных групп обучающихся»,— говорится в сообщении оперштаба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии вновь ввели режим самоизоляции для пожилых граждан. Непривитым неработающим людям старше 60 лет рекомендовано оставаться дома.