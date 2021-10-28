Рязань, , 16:36 — REGNUM К административной ответственности привлечено ООО «Яндекс.Такси» за работу водителя без соответствующей лицензии в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Яндекс. Такси» Иван Лазебный © ИА Красная Весна

Дело было возбуждено по факту введения в заблуждение потребителя. Как установило расследование, житель региона через приложение вызвал такси. Служба «Яндекса» передала заказ партнёру Drive_USB — перевозчику индивидуальному предпринимателю, при этом водитель не имел разрешения на перевозку пассажиров и багажа.

«В действиях юридического лица ООО «Яндекс.Такси» установлен факт введения потребителя в заблуждение относительно потребительских свойств услуги по перевозке пассажира легковым такси, в том числе её качества и безопасности», — подчеркнули в ведомстве.

Решением по делу об административном правонарушении ООО «Яндекс.Такси» назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.