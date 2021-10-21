Псков, 21 октября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Псковской области эпидемиологическая ситуация остается крайне напряженной, но не настолько, чтобы вводить дополнительные нерабочие дни в дополнение к объявленным на федеральном уровне. Об этом 21 октября сообщил губернатор Михаил Ведерников.

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По его словам, вместо введения нерабочих дней с 23 октября на Псковщине будут усилены антиковидные ограничения.

«Прорабатывали возможность введения нерабочих дней с 23 октября. Пришли к выводу, что пока можем обойтись без этой крайней меры, но дополнительные ограничения будут», — отметил губернатор.

За минувшие сутки в Псковской области лабораторным путем было выявлено 269 новых носителей коронавируса, что на восемь больше, чем днем ранее. Всего с начала пандемии в области заразились 55 202 псковича. Из них выздоровели 46 623 человека, в том числе 261 пациент был выписан за минувшие сутки по выздоровлению. Скончались 869 пациентов с COVID-19, в том числе семь летальных исходов было зарегистрировано 20 октября.