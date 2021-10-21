Тюмень, 21 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Тюмени участились случаи массового отравления бездомных собак. На сданный момент известно о гибели семерых животных, сообщает «Вслух.ру».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бездомная собака

Тюменцы выявили подозреваемых по камерам наблюдения и обратились в полицию. Факт отравления подтвердила экспертиза. Яд догхантеры подкладывают в пакет с едой у подъезда.

«В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, в рамках которой устанавливаются все детали случившегося. По результатам проверки будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.