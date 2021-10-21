Смоленск, 21 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Кандидатура Ирины Кожановой на пост сенатора от Смоленской областной думы поддержана большинством голосов депутатов на заседании 21 октября.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

На рассмотрение депутатов Смоленской облдумы были предложены две кандидатуры — Ирины Кожановой (от ЛДПР) и Андрея Шапошникова (КПРФ). По результатам тайного голосования поддержку большинства депутатов получила Кожанова, сообщил «Рабочий путь». Она наделяется полномочиями члена Совета Федерации от Смоленской областной думы.

Ирина Кожанова родилась в Смоленске в 1987 году, является мастером спорта по спортивной гимнастике. Являлась помощником депутата Госдумы Ярослава Нилова, с 2015 по 2018 год была депутатом Смоленского горсовета, а с 2018 года — депутатом Смоленской облдумы, возглавляла фракцию ЛДПР. Пост сенатора от Смоленской облдумы освободился в сентябре после избрания Сергей Леонова в Госдуму.