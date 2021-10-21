Смоленские депутаты определились с сенатором
Смоленск, 21 октября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Кандидатура Ирины Кожановой на пост сенатора от Смоленской областной думы поддержана большинством голосов депутатов на заседании 21 октября.
На рассмотрение депутатов Смоленской облдумы были предложены две кандидатуры — Ирины Кожановой (от ЛДПР) и Андрея Шапошникова (КПРФ). По результатам тайного голосования поддержку большинства депутатов получила Кожанова, сообщил «Рабочий путь». Она наделяется полномочиями члена Совета Федерации от Смоленской областной думы.
Ирина Кожанова родилась в Смоленске в 1987 году, является мастером спорта по спортивной гимнастике. Являлась помощником депутата Госдумы Ярослава Нилова, с 2015 по 2018 год была депутатом Смоленского горсовета, а с 2018 года — депутатом Смоленской облдумы, возглавляла фракцию ЛДПР. Пост сенатора от Смоленской облдумы освободился в сентябре после избрания Сергей Леонова в Госдуму.