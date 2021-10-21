Чита, 21 октября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Забайкальском крае общее число жертв коронавируса за весь период пандемии достигло 1533. За минувшие сутки зарегистрировано восемь летальных случаев от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Выявлено за сутки 287 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 215 человек. Таким образом, всего в крае подтверждено 73 943 случая инфицирования, в 63 443 из которых дело закончилось излечением пациентов.

«В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 159 человек находятся в тяжёлом состоянии, 62 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких», — добавили в правительстве.