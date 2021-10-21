Грозный, 21 октября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Чечне будут проверены сообщения в социальных сетях о росте цен на автомобильное топливо. Проверку организовала прокуратура региона, сообщили 21 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Вместе с сотрудниками регионального управления Федеральной антимонопольной службы работники прокуратуры проверят соблюдение законодательства при ценообразовании на бензин и газ. Жителей республики призвали сообщать в надзорные и контролирующие органы о всех фактах нарушений в этой сфере.

Ранее с СМИ и соцсетях сообщалось, что, по данным центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, на прошлой неделе (с 7 по 14 октября) наибольшее повышение цен на бензин было зафиксировано в шести субъектах РФ, в том числе Чечне и Ингушетии. Оно составило 30 копеек за литр.