Минск, , 12:39 — REGNUM Европейскому союзу для решения миграционного кризиса следовало бы определить перечень стран, гражданам которых запрещено прилетать в Белоруссию вместо того, чтобы вводить санкции против республики. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

Флаг Белоруссии

«Для решения миграционного вопроса, ЕС может принять решение по утверждению перечня отдельных государств, гражданам которых будет запрещено перемещаться на рейсах авиакомпаний, выполняющих полеты в Республику Беларусь», — говорится в сообщении.

Департамент по авиации, в свою очередь, обязуется опубликовать данный перечень для публичного использования и реализовывать данное решение ЕС, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. По словам польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений.