Уфа, 21 октября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Социальные работники в Башкирии начали домовые обходы жителей республики старше 65-и лет. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

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Сообщается, что данная мера направлена для усиление адресной помощи пожилым людям. Специалисты интересуются у пенсионеров их состоянием здоровья и необходимостью оказания дополнительной помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 13 октября в Башкирии был введен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.