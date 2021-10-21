Вашингтон, 21 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Видеоблогеры выпустили ролик, в котором сравнивается графика версий игры Dying Light для консоли PlayStation 4 и Nintendo Switch. Об этом 21 октября сообщает портал Screen Rant.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Издание отмечает, что версия Dying Light для Switch в любом случае будет уступать версии для PS4 по причине того, что на портативной консоли она запускается с меньшим разрешением. Авторы YouTube-канала ElAnalistaDeBits также обратили внимание, что при переносе игры больше всего пострадали расстояния прорисовки и тени. В дополнение к этому Switch-версия получила текстуры меньшего разрешения и менее качественное затенение.

Тем не менее, портативная консоль выдаёт довольно стабильную частоту кадров на уровне 30 FPS, хотя и иногда (редко) «проседает» в некоторых особенно динамичных и требовательных сценах.

Напомним, релиз Dying Light: Platinum Edition состоялся 19 октября 2016 года, в этот же день игра вышла на Nintendo Switch. Оригинальная Dying Light вышла в продажу в январе 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.