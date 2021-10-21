Кострома, 21 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Зимой 2021−2022 годов в Костроме вновь могут возникнуть проблемы с уборкой улиц от снега. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии, город не закупил новой техники для очистки территорий.

Наталья Диева Снегоуборочная техника

«Денег на эти цели в бюджете пока не предусматривалось. Вопрос о покупке новой техники будет обсуждаться позже, ближе к зиме. Приведут ли эти переговоры к успеху, пока не ясно» , — объяснили в администрации.

Уборкой улиц областного центра от снега и льда занимаются два муниципальных учреждения. МКУ «Дорожное хозяйство» отвечает за дороги, МКУ «Чистый город» — за содержание тротуаров и общественных пространств. В отдельных случаях к обслуживанию улиц без интенсивного трафика по муниципальным контрактам привлекаются подрядчики и техника других муниципальных учреждений.

Всего в распоряжении «Дорожного хозяйства» и «Чистого города» имеется «около 80» единиц снегоуборочной техники. Для того, чтобы содержать дороги и скверы в безупречной чистоте, Костроме необходимо в три раза больше машин — ещё около 150 единиц. Горожанам остаётся надеяться, что зима в этот раз будет не очень снежной и настаивать на выделении средств для технического перевооружения предприятий.