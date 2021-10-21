В Кремле оценили присуждением Навальному премии имени Сахарова
Москва, 21 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Люди, которые принимали решение о присуждении премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» осуждённому российскому блогеру Алексею Навальному, «не располагают достоверной информацией». Об этом 21 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля отметил, что подобными решениями Европарламент девальвирует значение премии.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что Европарламент превратил премию имени Сахарова «За свободу мысли» в ещё один политический инструмент по легализации вмешательства в дела суверенных государств.
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Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Европарламент присудил премию имени Андрея Сахарова российскому блогеру, отбывающему наказание в тюрьме, Алексею Навальному. Кроме Навального в шорт-лист премии в 2021 году вошли 11 афганских правозащитниц и активисток, отмеченных за храбрую борьбу за равенство и права человека, а также бывший президент Боливии Жанин Аньес.
Напомним, премию, которая была учреждена в 1988 году, Европарламент ежегодно присуждает выдающимся людям и организациям, которые, по мнению европейских парламентариев, вносят значимый вклад в защиту прав человека и фундаментальных европейских ценностей.