Москва, 21 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Люди, которые принимали решение о присуждении премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» осуждённому российскому блогеру Алексею Навальному, «не располагают достоверной информацией». Об этом 21 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Официальный представитель Кремля отметил, что подобными решениями Европарламент девальвирует значение премии.

«Мы уважаем Европарламент, но никто нас не может заставить уважать подобные решения», — подчеркнул Песков.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что Европарламент превратил премию имени Сахарова «За свободу мысли» в ещё один политический инструмент по легализации вмешательства в дела суверенных государств.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Европарламент присудил премию имени Андрея Сахарова российскому блогеру, отбывающему наказание в тюрьме, Алексею Навальному. Кроме Навального в шорт-лист премии в 2021 году вошли 11 афганских правозащитниц и активисток, отмеченных за храбрую борьбу за равенство и права человека, а также бывший президент Боливии Жанин Аньес.

Напомним, премию, которая была учреждена в 1988 году, Европарламент ежегодно присуждает выдающимся людям и организациям, которые, по мнению европейских парламентариев, вносят значимый вклад в защиту прав человека и фундаментальных европейских ценностей.