Оренбург, 21 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Жители Оренбургской области, прошедшие курс вакцинации от COVID-19 или перенесшие заболевание, жалуются на проблемы с получением QR-кодов. Об этом заявила во время прямого эфира в Instagram глава областного минздрава Татьяна Савинова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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По словам министра, некоторые оренбуржцы не нашли QR-код на портале Госуслуг. Савинова предположила, что его отсутствие может быть связано с допущенными ошибками, в частности, в написании имени, отчества, фамилии или даты рождения. Исправить ошибку могут только в медучреждении, где была сделана прививка или пройдено лечение.

Если проблема будет нарастать, то ее будут решать централизовано. В течение дня (22 октября) будет сделан вывод об объемах жалоб и принято решение о выходе из сложившейся ситуации.

Напомним, с 1 ноября учреждения культуры на территории Оренбургской области будут принимать посетителей только по QR-кодам, свидетельствующим вакцинации или перенесенной болезни, а также при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.