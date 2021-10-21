Каа-Хемский район, Тыва, 21 октября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Туве правоохранители разбираются в обстоятельствах сразу двух ДТП со смертельным исходом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, в обоих случаях виновники не имели водительских прав.

МВД по Республике Тува ДТП в Туве

Вечером 18 октября на трассе в Каа-Хемского районе 45-летний мужчина за рулём автомобиля Toyota Funcargo врезался во впереди едущий грузовик МАЗ 630 308−223. Пострадавший водитель скончался при транспортировке в больницу.

Выяснилось, что в июле 2020 года его лишили водительских прав за подложные регистрационные знаки. Тем не менее, в течение года мужчину не раз привлекали за вождение без прав, оставление места ДТП и других нарушений. В настоящее время специалисты проверяют наличие или отсутствие в крови погибшего алкоголя.

Второе ДТП произошло днём 20 октября. 38-летний житель села Чодураа Улуг-Хемского района, не получавший водительских прав, не справился с управлением ВАЗ-211 440 и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась.

«Кроме водителя в салоне находилась не пристегнутая ремнем безопасности 34-летняя жительница с. Торгалыг, которая скончалась на месте. Водитель госпитализирован в реанимационное отделение медучреждения. У него взяты биологические среды для установления факта наличия или отсутствия в крови алкоголя», — добавили в ведомстве.