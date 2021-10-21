Краснодар, 21 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. На пост первого заместителя губернатора Краснодарского края назначен Игорь Галась. О решении губернатора Вениамина Кондратьева сообщила пресс-служба правительства региона 21 октября.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Игорь Галась

Ранее, с 2015 года, Игорь Галась занимал должность вице-губернатора Кубани и курировал регионального минфина и министерства экономики, департамента финансово-бюджетного надзора и департамента по регулированию контрактной системы. В должности первого зама главы региона он продолжит отвечать за финансово-экономический блок.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября стало известно об отставке с поста первого вице-губернатора края Андрея Алексеенко. Он назначен первым заместителем главы города Краснодара и исполняющим обязанности мэра. Также губернатор предложил Алексеенко участвовать в конкурсе на пост главы Краснодара.