Ульяновск, 21 октября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. УАЗ в среднесрочной и долгосрочной перспективе планирует заняться выпуском электрифицированных моделей. Об этом сообщает портал Drom со ссылкой на главного конструктора предприятия Олега Крупина.

MW Motors MWM Spartan EV

Куприн отметил, что УАЗ планирует произвести три модельные линейки электрифицированных транспортных средств. Они будет построены на базе системы привода электрического УАЗ «Хантера», который был выпущен чешской фирмой MV Motors и получил название Spartan EV.

Пока Spartan EV не был сертифицирован в Европе. Однако, по словам представителя компании, Ульяновский автозавод уже составил план по локализации производства этой модели на территории предприятия в Ульяновске.

План по локализации состоит из четырех этапов. Компания в данный момент находится на первом этапе и точных сроков завершения процесса пока нет. Конечная цель — это локализация всей системы электропривода. Именно этой системой будут оснащаться модели семейства «Профи» и внедорожник «Патриот».

Ранее были опубликованы изображения новой версии УАЗ-452 «Буханка», созданной компанией «Элинж». Модель предназначена для авторынка Чили.

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