Владимир, 21 октября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Во Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего в Судогодском районе 21 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По версии следствия, около 3:30 водитель микроавтобуса, ехавшего в сторону Нижнего Новгорода, на 187-м километре трассы М-7 «Волга» въехал в стоящий на обочине грузовик Scania. Водитель и три пассажира микроавтобуса погибли. Ещё шесть человек были госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По предварительной версии, водитель микроавтобуса заснул за рулём.

Появились данные, что микроавтобус вёз рабочих из Москвы в Чувашию. Правоохранительные органы пока не подтвердили эту информацию.