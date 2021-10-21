Калуга, 21 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 166 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 21 октября. Днём ранее, 20 октября, в регионе было зарегистрировано 159 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 51 240 человек, 48 874 человека выздоровели. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли шесть человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 804 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По данным областного Минздрава, специализированный коечный фонд увеличен до 2 тыс. 320 мест. Из них 1 тыс. 462 койки обеспечены кислородной поддержкой. В настоящее время в стационарах проходит лечение 1931 пациент. Резерв коечного фонда составляет 17%. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе напряжённая.