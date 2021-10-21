Киев, 21 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Попытки«переименовать» Великую Отечественную войну предпринималисьна общественном уровне и в России, но этиидеологические диверсии были отвергнуты обществом, так будет и на Украине, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 21 октября, комментируя инициативу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Александр Куликов ИА REGNUM Закат за монументом «Родина-мать зовет!»

Как сообщалось ранее, СНБОпредложилотказаться от использования названия «Великая Отечественная война» и вместо этого использовать «термин» «советско-немецкая война», а также «Вторая мировая война». Другие терминологические новации касаются Крыма и Донбасса.

« Не думаю, что нам имеет смысл уделять этому решению нынешних украинских властей какое-то особенное внимание: их извращённое отношение к советскому периоду истории России хорошо известно, ничего нового в их попытках «переименовать» Великую Отечественную войну нет.

Тот факт, что Зеленский и его окружение считают, что они смогут «переучить» народы Украины, говорит лишь об их умственных способностях. Они считают, что пришли навсегда, что поколения среднего и старшего возрастов им не важны, они вымрут, а молодёжь оболванить проще. Уверен, однако, что всё будет с точностью до наоборот: такой подход к святой для очень многих на Украине истории Великой Отечественной войны, к подвигу, который совершили их предки, вызовет там ещё большее отторжение бандеровской власти.