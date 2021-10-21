Киев, 21 октября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Украинское ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» наряду с другими СМИ попало под давление со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом шеф-редактор программы Дарья Тарасова сообщила украинскому изданию «Сегодня».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телевидение

По её словам, на ток-шоу давили и прежние власти, и нынешние. При президентах Викторе Януковиче и Петре Порошенко программе навязывали удобных оппонентов и требовали пропустить в эфир «нужных» ораторов.

«Несмотря на то, что сейчас на Украине у власти новое поколение политиков, методы взаимодействия с медиа остаются старыми», — заявила Тарасова.

Так, депутаты президентской партии «Слуга народа» отказывались выступать в ток-шоу из-за запрета советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка. Команда Зеленского не принимает даже конструктивную критику, но на самом деле оказывает президенту медвежью услугу, отметила она.

«Власть вне критики неизбежно становится диктатурой», — добавила Тарасова.

На давление президентской администрации пожаловались также телеканал «Прямой» и ведущая ток-шоу «Обратный отсчет» на телеканале «UA: Первый» Мирослава Борчук.

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