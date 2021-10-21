Белгород, 21 октября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В прокуратуре Белгородской области 21 октября дали официальный комментарий о проверке законности отчуждения в собственность чиновников жилых помещений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

В надзорном ведомстве пояснили, что основанием предъявления иска послужило нарушение процедуры предоставления жилья и отсутствие права на приобретение его в собственность. Прокуратура просит признать недействительной сделку — договор о безвозмездной передаче квартиры в доме № 36 В по улице Костюкова в Белгороде, возложить обязанности возвратить жилье в собственность Белгородской области, а также выселить новых собственников из жилого помещения.

Ход и результаты проверки находятся на особом контроле руководства прокуратуры области.

Как сообщало ИА REGNUM, ответчиками по иску указаны департамент имущественных и земельных отношений области, правительство региона, экс-замгубернатора Наталия Зубарева и её сын Семён Зубарев.