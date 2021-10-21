Москва, 21 октября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В настоящее время в Кремле не располагают информацией о якобы задержанных в Турции по подозрению в шпионаже четверых гражданах РФ. Об этом 21 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Нет, мы не в курсе. Я, честно говоря, не знаю. Я рекомендую вам обратиться в министерство иностранных дел, если были задержаны российские граждане, то турецкая сторона должна была проинформировать наше дипломатическое представительство, консульскую службу», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Также Песков уточнил, что такого рода информация должна была быть предоставлена российским властям.

«Мы же пока не располагаем такой информацией», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета Hurriyet сообщила, что в Турции сотрудники полиции арестовали четверых граждан России. Их подозревают в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров.