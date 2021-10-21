Уфа, 21 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Мокрый снег и гололед ожидают в Башкирии. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег на деревьях

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Сообщается, что в республике ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, гололед, а также налипание мокрого снега на деревья и провода, кроме этого может образоваться снежный накат.

Ночью 22 октября в республике ожидается мокрый снег, который может переходить в дождь. Днем в регионе также может пройти небольшой дождь. Температура воздуха в Башкирии ночью может опуститься до — 3 °C, днем воздух может прогреться до +11°С.

На автодорогах может произойти ухудшение видимости в осадках до 500 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в горных районах Башкирии возможно установление временного снежного покрова.