Джакарта, 21 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Студенты, проводившие демонстрацию, заблокировали улицу в городе Макассар в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Ken Marshall Суматра. Индонезия

Студенты заблокировали дорогу, задержав два грузовика и сжигая шины. Движение транспорта и въезд в город Макассар были полностью заблокированы.

Демонстрация была проведена с целью осудить семилетнее руководство президента Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, участники альянса Всеиндонезийского студенческого исполнительного совета вышли с демонстрацией в Джакарте.