Москва, 21 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Примерно 5,5 тыс. материалов, запрещённых к распространению в России, по-прежнему доступны на площадках Google, Facebook и Twitter. Об этом заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил 21 октября на заседании в Совете Федерации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

«Только на площадках трёх крупнейших IT-сервисов, интернет-сервисов, которые принадлежат Google, Facebook, Twitter, до сих пор остаются неудалёнными порядка 5,5 тысяч такого рода материалов», — сказал Субботин.

Он уточнил, что у пользователей всё ещё есть доступ к материалам, которые направлены на возбуждение национальной розни, призывают к экстремизму или применению насилия в отношении граждан.

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Замглавы Роскомнадзора отметил, что компания Google фильтрует не весь контент, поисковая выдача проверяется примерно на 80%. В этой связи ведомство предприняло определенные шаги административного воздействия и оштрафовала компанию на 9 млн рублей.

По словам Субботина, Google оплатила штраф, то есть признала допущенные нарушения. Это важно, и это зафиксировано ведомством.

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