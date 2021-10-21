София, 21 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Разгрузка трюмов турецкого транспортного судна VERA SU, севшего на мель у черноморского побережья Камен-Бряга (Добричская область Болгарии), может быть отложена на неопределенный срок из-за неблагоприятных погодных условий в районе проведения операции. Об этом сообщает Болгарское радио.

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Согласно официальной информации, на данный момент спасателям удалось перегрузить несколько тонн азотных удобрений из аварийного корабля, а также предотвратить дальнейшее распространение разрушения его корпуса.

«Будут проведены новые расчеты и установлена степень необходимости привлечения к работам дополнительных сил», — говорится в заявлении оперативного штаба в Добриче.

Как заявил журналистам глава региональной Морской администрации капитан Венцислав Иванов, в настоящее время ситуация в районе крушения сухогруза полностью контролируется соответствующими болгарскими службами. Тем не менее, он не исключил временного прекращения работ в регионе.

Напомним, турецкий сухогруз VERA SU, шедший под панамским флагом и перевозивший с Украины в Варну крупную партию азотных удобрений, сел на мель у Камен-Бряга 20 сентября нынешнего года. В результате корабль получил серьезные повреждения, а в Черное море попали несколько тонн химикатов. Капитан корабля и его помощник были привлечены к ответственности за нарушение правил судоходства.