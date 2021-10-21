Челябинск, 21 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Челябинской области 20 октября обнаружили ещё 429 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Sakhalin.gov.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Из них двое школьников. Всего в регионе выявили уже 106 047 случаев заражения.

Вылечились 88 203 пациента. Больных COVID-19 насчитывается 12 576 человек, а скончались от ковида ещё 29 граждан.