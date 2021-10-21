Барнаул, 21 октября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Алтайском крае за прошедшие сутки скончались 24 пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 21 октября в региональном правительстве. Как уточнили в оперштабе, во всех случаях смерть наступила от COVID-19.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна ИВЛ

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За весь период пандемии в Алтайском крае умерли 5999 ковид-пациентов: 4674 — от новой коронавирусной инфекции, 1325 — от иных причин.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе подтверждён 391 случай заражения коронавирусом, выздоровел 131 человек.