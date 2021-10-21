Сеул, 21 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Несколько иностранных и отечественных производителей и импортёров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Aneekr Ford Explorer

Согласно опубликованным данным, речь идёт о транспортных средствах Hyundai, Ford, Honda и Porsche. Всего будет отозвано 19 298 транспортных средств.

Известно, что производители устранят проблемы на месте с задними камерами во внедорожнике Ford Explorer, с ремнем безопасности в малолитражном седане Hyundai Venue, а также механизмами заднего моста в спортивном автомобиле Porsche Boxster S.