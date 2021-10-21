Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, который в неадекватном состоянии напал с ножом на двух врачей скорой медицинской помощи. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Нож с которым неадекватный молодой человек напал на двух врачей «скорой»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что днем 20 октября в общежитии на проспекте Испытателей в Приморском районе Петербурга подозреваемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, во время оказания ему медицинской помощи напал на двух фельдшеров, которым нанес множественные удары ножом и скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.

Медицинские работники были госпитализированы в больницу. В настоящий момент один из потерпевших находится в реанимации, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, вторая потерпевшая, девушка-фельдшер, направлена на амбулаторное лечение.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего не работающего и не учащегося молодого человека, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), — сообщили в ГСУ СКР по Петербургу. — Подозреваемый задержан, сотрудниками полиции, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения».

Расследование уголовного дела продолжается.